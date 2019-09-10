В Раде 9 созыва зафиксировали первый случай кнопкодавства, - СМИ

Во вторник 10 сентября в Верховной Раде девятого созыва зафиксирован первый случай "кнопкодавства". Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Сообщается, что на утреннем заседании Рады во время принятия законопроекта об импичменте, мажоритарщик- самовыдвиженец Александр Ковалев, который баллотировался по округу №51 в Донецкой области, давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова.

В "Честно" опубликовано видео, на котором видны действия депутата не только на своем месте голосования.

На видео показано, как Александр Ковалев давил кнопку на месте Максима Ефимова. Он это сделал во время голосования за проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№1012) основы. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии движению "Чечтно" Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"Отношусь очень негативно ... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше ... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка ... ", - заявил депутат.

В то же время Максим Ефимов на вопрос, почему Ковалев "кнопкодавил" его, начал отшучиваться:

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку ... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста ".

Как сообщали Українські Новини, 52-летний пенсионер, самовыдвиженец, Александр Ковалев выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области.

В июле текущего года, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против избранного депутатом Верховной Рады главы организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" Александра Ковалева, подозреваемого в вывозе бойцов спецроты "Беркут" и их оружия из Киева после Евромайдана.