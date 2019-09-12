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12 вересня 2019, четвер, 16:50 10
Верховна Рада і партії 2019-09-12T16:55:09+03:00
Українські Новини
Геращенко через "зелених чоловічків" можуть не пустити на засідання Ради

Геращенко через "зелених чоловічків" можуть не пустити на засідання Ради

Ірина Геращенко. Фото: iryna.gerashchenko/Facebook
Ірина Геращенко. Фото: iryna.gerashchenko/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді заборонити співголові фракції "Європейської солідарності" Ірині Геращенко брати участь у 5 пленарних засіданнях за неетичний вислів - 10 вересня Геращенко назвала фракцію "Слуга народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

За заборону проголосували 6 членів комітету, проти - 5.

Депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка заявив, що вважає рішення політично мотивованим і таким, що не відповідає регламенту.

Сама Геращенко не прийшла на засідання комітету.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслював, що Геращенко не вибачилася перед фракцією.

Як повідомляли Українські новини, Геращенко посміялася над помилкою прес-служби Володимира Зеленського, яка назвала столицею Канади Торонто замість Оттави, але при цьому Геращенко осоромилася сама.

Крім того, Геращенко показувала язика на засіданні Ради.

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