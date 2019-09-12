Геращенко через "зелених чоловічків" можуть не пустити на засідання Ради

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді заборонити співголові фракції "Європейської солідарності" Ірині Геращенко брати участь у 5 пленарних засіданнях за неетичний вислів - 10 вересня Геращенко назвала фракцію "Слуга народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.\r\nЗа заборону проголосували 6 членів комітету, проти - 5.\r\nДепутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка заявив, що вважає рішення політично мотивованим і таким, що не відповідає регламенту.\r\nСама Геращенко не прийшла на засідання комітету.\r\nГолова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслював, що Геращенко не вибачилася перед фракцією.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Геращенко посміялася над помилкою прес-служби Володимира Зеленського, яка назвала столицею Канади Торонто замість Оттави, але при цьому Геращенко осоромилася сама.\r\nКрім того, Геращенко показувала язика на засіданні Ради.