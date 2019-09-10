В ходе голосования за законопроект №1073 о проведении детенизации расчетов в сфере торговли и услугдепутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко поймали на моменте, когда она показывала язык.\r\nФото Геращенко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook uенеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василь Голованов.\r\n"Нет на свете печальнее картины, чем депутатство Геращенко Ирины", - подписал он фото.\r\n\r\nСкриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONE\r\nКак сообщали Українські Новини, Ирина Геращенко, которая заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств. При этом Геращенко ошиблась сама.\r\nРанее Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен. \r\n