В ходе голосования за законопроект №1073 о проведении детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

депутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко поймали на моменте, когда она показывала язык.

Фото Геращенко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook uенеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василь Голованов.

"Нет на свете печальнее картины, чем депутатство Геращенко Ирины", - подписал он фото.

Скриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONE

Как сообщали Українські Новини, Ирина Геращенко, которая заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств. При этом Геращенко ошиблась сама.

Ранее Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен.