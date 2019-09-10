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10 сентября 2019, вторник, 18:45 742
Жизнь 2019-09-10T18:51:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Геращенко на заседании Рады показывала язык

Фото дня: Геращенко на заседании Рады показывала язык

Скриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONE
Скриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONE

В ходе голосования за законопроект №1073 о проведении детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

депутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирину Геращенко поймали на моменте, когда она показывала язык.

Фото Геращенко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook uенеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василь Голованов.

"Нет на свете печальнее картины, чем депутатство Геращенко Ирины", - подписал он фото.

Скриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONEСкриншот трансляции Верховной Рады NEWS ONE

Как сообщали Українські Новини, Ирина Геращенко, которая заметила ошибку пресс-службы президента Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств.  При этом Геращенко ошиблась сама.

Ранее Геращенко рассказала про свои ювелирные украшения из-за того, что многие СМИ опубликовали, что она пришла в Верховную Раду в среду в цепочке от Van Cleef & Arpels стоимостью в десятки тысяч гривен. 

 

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