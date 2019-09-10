Геращенко назвала "слуг народа" "зелеными человечками"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко назвала фракцию "Слуга народа" "зелеными человечками", памятники которым установили в оккупированном Крыму, и "югендом".

Об этом она сообщила с трибуны Рады в ходе заседания, передают Українськi Новини.

"Друзья, вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватили парламент...", - сказала она.

Ее сразу перебил председатель Рады Дмитрий Разумков, что члены "Слуги народа" встретили длительными аплодисментами, чем не дали договорить депутату.

После к трибуне вышли члены "Евросолидарности", в частности экс-спикер Андрей Парубий и экс-Президент Петр Порошенко, а Разумков предоставил слово Геращенко.

"Уважаемые коллеги, сейчас в этом сессионном зале мы видим как Верховная Рада независимой Украины превращается на парламент АРК Крым. Прошу председателя парламента успокоить свой "югенд"...", - объявила она.

Депутаты встретили заявление криками "ганьба", однако дали договорить Геращенко по рассматриваемому законопроекту об изменениях в регламент №1043.

"Мы говорили о том, что недопустимы оскорбления в сессионном зале Украины, как и в другом месте нашей страны. Поэтому если мы хотим быть парламентом, который будет объединять государство, то давайте уважать наших коллег", - заявил Разумков после выступления представительницы "Евросолидарности".

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Ранее Ирина Геращенкозаметила ошибку пресс-службы Владимира Зеленского, назвавшей столицей Канады Торонто вместо Оттавы, решила в ироничной форме провести ликбез для команды Зеленского, называя столицы других государств. При этом Геращенко оконфузилась сама.