Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Юрія Севрука.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Керуючись ст. 9 Закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Севрука, а також начальника Департаменту нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Володимира Бедриківського", - сказано в ньому.

Раніше Рябошапка звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а заступник генпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.

Раніше Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

Новим генпрокурором призначений Рябошапка.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.