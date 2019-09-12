Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Юрія Севрука.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Керуючись ст. 9 Закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Севрука, а також начальника Департаменту нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Володимира Бедриківського", - сказано в ньому.\r\nРаніше Рябошапка звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а заступник генпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.\r\nРаніше Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.\r\nНовим генпрокурором призначений Рябошапка.\r\nВ день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.