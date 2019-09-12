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12 вересня 2019, четвер, 11:00 29
Силові структури 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука

Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Севрука

Генеральна прокуратура.
Генеральна прокуратура.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив ще одного першого заступника генпрокурора Юрія Севрука.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Керуючись ст. 9 Закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Севрука, а також начальника Департаменту нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Володимира Бедриківського", - сказано в ньому.

Раніше Рябошапка звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Віталія Касько, а заступник генпрокурора - головним військовим прокурором призначив Віктора Чумака.

Раніше Рябошапка заявив, що звільнить всіх діючих заступників генпрокурора.

Новим генпрокурором призначений Рябошапка.

В день першого засідання Ради 9 скликання, генпрокурор Юрій Луценко подав у відставку.

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