Зеленський помилував 22 громадян, - Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський з дня вступу на пост помилував 22 громадян, але Офіс Президента засекретив інформацію про помилування іноземців, у тому числі для передачі Росії або на непідконтрольні території Донбасу в рамках обмінів, хоча Адміністрація Президента Петра Порошенка публічно звітувала про помилування.

Про це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.

Агентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.

"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.

При цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.

Водночас раніше Адміністрація Президента Петра Порошенка відповідала на такі питання в рамках запитів на доступ до публічної інформації.

Наприклад, згідно відповіді Адміністрації щодо помилуваних у 2018 році говорилося, що Порошенко помилував одного громадянина Ірану і 13 громадян України, одного з яких - для передачі на непідконтрольну частину Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зеленський повідомив, що на другому етапі обміну повинні бути звільнені затримані в Росії кримські татари.

На Донбасі в полоні у бойовиків залишаються 227 українців.