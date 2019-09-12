Зеленський помилував 22 громадян, - Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський з дня вступу на пост помилував 22 громадян, але Офіс Президента засекретив інформацію про помилування іноземців, у тому числі для передачі Росії або на непідконтрольні території Донбасу в рамках обмінів, хоча Адміністрація Президента Петра Порошенка публічно звітувала про помилування.\r\nПро це свідчить відповідь Офісу Президента на запит Українських Новин.\r\nАгентство запитувало дані про кількість помилуваних Зеленським громадян з дати вступу на посаду.\r\n"Помилувано 22 засуджені особи, з яких 5 жінок і 17 чоловіків, покарання скорочено одній особі, решту засуджених звільнено від подальшого відбування покарання", - йдеться у відповіді.\r\nПри цьому Офіс проігнорував запитання щодо кількості іноземців серед помилуваних та кількості помилуваних громадян у рамках обмінів.\r\n\r\nВодночас раніше Адміністрація Президента Петра Порошенка відповідала на такі питання в рамках запитів на доступ до публічної інформації.\r\nНаприклад, згідно відповіді Адміністрації щодо помилуваних у 2018 році говорилося, що Порошенко помилував одного громадянина Ірану і 13 громадян України, одного з яких - для передачі на непідконтрольну частину Донбасу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nЗеленський повідомив, що на другому етапі обміну повинні бути звільнені затримані в Росії кримські татари.\r\nНа Донбасі в полоні у бойовиків залишаються 227 українців.