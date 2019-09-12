Курс долара впав нижче позначки в 25 гривень

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 вересня, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3082,269\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2496,8816\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2512,6384\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n152,4329\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,816\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2747,3188\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомили Українські Новини, 11 вересня курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у вівторок на 5 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 24,94 UAH\/USD. При цьому з початку 2019 року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,03% з 27,72 UAH\/USD до 24,94 UAH\/USD.\r\nКрім того, в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,9%, на одяг і взуття – знизилися на 2,8%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 0,3%.