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12 вересня 2019, четвер, 06:20 6
Фінанси 2019-09-12T08:53:42+03:00
Українські Новини
Курс долара впав нижче позначки в 25 гривень

Курс долара впав нижче позначки в 25 гривень

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 вересня, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3082,269
100 доларів США 2496,8816
100 швейцарських франків 2512,6384
1000 ієн 152,4329
10 російських рублів 3,816
100 євро 2747,3188

Як повідомили Українські Новини, 11 вересня курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у вівторок на 5 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 24,94 UAH/USD. При цьому з початку 2019 року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,03% з 27,72 UAH/USD до 24,94 UAH/USD.

Крім того, в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,9%, на одяг і взуття – знизилися на 2,8%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 0,3%.

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