Гривна снова подскочила: официальный курс валют на 11 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 сентября, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD. \r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам: \r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3076,1518\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2488,2279\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2510,2838\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n231,7755\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8023\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2747,0036\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ.\r\nТакже эксперты дали советы, как накопить крупную сумму и сохранить сбережения. В первую очередь, специалисты напоминают – накопить приличную сумму может каждый, независимо от уровня дохода. А экономист дал прогноз курса доллара.\r\nРанее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, вторник, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD.