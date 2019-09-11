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11 сентября 2019, среда, 06:05 266
Экономика 2019-09-11T07:11:44+03:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила: официальный курс валют на 11 сентября

Гривна снова подскочила: официальный курс валют на 11 сентября

Гривны
Гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 сентября, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.  

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:   

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3076,1518
100 долларов США 2488,2279
100 швейцарских франков 2510,2838
1000 иен 231,7755
10 российских рублей 3,8023
100 евро 2747,0036

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ.

Также эксперты дали советы, как накопить крупную сумму и сохранить сбережения. В первую очередь, специалисты напоминают – накопить приличную сумму может каждый, независимо от уровня дохода. А экономист дал прогноз курса доллара.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, вторник, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

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