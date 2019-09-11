Гривна снова подскочила: официальный курс валют на 11 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 сентября, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3076,1518 100 долларов США 2488,2279 100 швейцарских франков 2510,2838 1000 иен 231,7755 10 российских рублей 3,8023 100 евро 2747,0036

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на мебель и технику снизились, а инфляция приблизилась к прогнозам НБУ.

Также эксперты дали советы, как накопить крупную сумму и сохранить сбережения. В первую очередь, специалисты напоминают – накопить приличную сумму может каждый, независимо от уровня дохода. А экономист дал прогноз курса доллара.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, вторник, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.