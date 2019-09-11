Нідерланди перекваліфікували статус Цемаха зі свідків у обвинувачені,- євродепутат

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідка по справі збиття літака рейсу MH17 в небі над Донбасом у підозрювані. Про це повідомила депутат Європарламенту з Нідерландів Каті Пірі в інтерв'ю Deutsche Welle.

Пірі вважає, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією є нерівноцінним.

"Спочатку Міжнародна слідча група сприймала його як свідка. А нідерландський прокурор написав у листі, що, виходячи з нової інформації, що з'явилася цим літом, тепер його розглядають як одного з підозрюваних ", - заявила вона.

На питання журналістів: чи вважає Пірі, що Україна заплатила високу ціну в даному обміні? - депутат відповіла:"Асболютно!".

"З міжнародної точки зору, Україна також має зобов'язання забезпечити співпрацю усіма можливими способами для того, щоб знайти відповідальних за збиття MH17. Передавши Росії одного з підозрюваних, Україна не стримала даної обіцянки", - сказала Пірі.

Депутат Європарламенту заявила про те, що відносини ЄС і України зараз знаходяться під питанням.

"Я думаю, що з цього приводу у нас будуть серйозні розмови з керівництвом України. Я впевнена, вони вже відбуваються", - сказала Пірі.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Перед обміном полоненими нідерландські слідчі допитали Цемаха в Україні.

Після допиту бойовика "ДНР", Нідерланди просили Україну не видавати Цемаха Росії.