Місія МВФ прибула в Україну, - Гончарук

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну для зустрічей із владою. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який раніше анонсував візит місії МВФ, передають Українські Новини.

"У нас зараз приїхала в Україну місія МВФ, з якою мої колеги почали переговори", - сказав він.

Прем'єр упевнений, що під час переговорів будуть досягнуті угоди з усіх питань.

При цьому він уточнив, що місія пробуде в Україні до 24 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ раніше повідомив, що має намір продовжити переговори щодо співпраці з Україною у другій половині вересня - після призначення нового складу Кабінету Міністрів.

У жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. 4 вересня Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. У Міністерстві фінансів України повідомили, що очікують, що нова програма МВФ має стати останньою.

Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи зі зміцнення податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.

Раніше НБУ прогнозував отримання Україною двох траншів від МВФ в 2019 році.