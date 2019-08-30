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30 августа 2019, пятница, 17:49 9
Внешняя политика 2019-08-30T17:53:58+03:00
Українські Новини
Миссия МВФ может посетить Украину 10-24 сентября, - Гончарук

Миссия МВФ может посетить Украину 10-24 сентября, - Гончарук

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук отмечает, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября.

Об этом он сообщил в беседе с журналистами, согласно расшифровки издания "Украинской правда", передают Українські Новини.

"С 10 по 24 (сентября), насколько я знаю", - сказал премьер.

Он также сообщил, что закон о незаконном обогащении необходимо принять.

"За этот вопрос отвечал другой человек в команде, и насколько я знаю, этот вопрос уже решен. Конечно, его надо проголосовать. Моя оценка – в ближайший месяц. Точных оценок давать не буду, могу ошибиться", - сказал Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал приезд миссии Международного валютного фонда в Украину в течение ближайших недель.

Тем временем Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019 году.

Также Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении.

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