Миссия МВФ может посетить Украину 10-24 сентября, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук отмечает, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября.\r\nОб этом он сообщил в беседе с журналистами, согласно расшифровки издания "Украинской правда", передают Українські Новини.\r\n"С 10 по 24 (сентября), насколько я знаю", - сказал премьер.\r\nОн также сообщил, что закон о незаконном обогащении необходимо принять.\r\n"За этот вопрос отвечал другой человек в команде, и насколько я знаю, этот вопрос уже решен. Конечно, его надо проголосовать. Моя оценка – в ближайший месяц. Точных оценок давать не буду, могу ошибиться", - сказал Гончарук.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.\r\nПремьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал приезд миссии Международного валютного фонда в Украину в течение ближайших недель.\r\nТем временем Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019 году.\r\nТакже Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении.