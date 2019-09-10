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10 вересня 2019, вівторок, 17:46 10
Верховна Рада і партії 2019-09-10T18:45:01+03:00
Українські Новини
Рада має намір створити Офіс генпрокурора

Рада має намір створити Офіс генпрокурора

Верховна Рада має намір створити Офіс генерального прокурора після того, як Володимир Зеленський створив Офіс президента.

За ухвалення законопроекту №1032 за основу проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ пропонує побудову після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офісу генпрокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Також надання генеральному прокурору права ліквідовувати і реорганізовувати окружні та обласні прокуратури; знищення військової прокуратури, але при цьому встановлення права генпрокурора створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.

Також будуть надані можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою і стажем роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в органах прокуратури, перетворена Національна академія прокуратури Тренінговий центр прокурорів, підвищений базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів (до 29 тис. гривень), встановлено обмеження 25% для максимального розміру річної премії прокурорам.

Прокурори пройдуть атестацію кадровими комісіями для зарахування до новоствореного Офісу та місцеві прокуратури, крім співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Атестація буде включати іспит і співбесіду.

Особи, які захочуть стати прокурорами за наявності вищої юридичної освіти і стажу роботи у сфері права, повинні будуть пройти відкритий конкурс на вакантні посади.

До 1 вересня 2021 року пропонується призупинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і встановлюється, що генпрокурор затверджує порядок проведення відбору кадровими комісіями, визначає порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів, призначає осіб на адміністративні посади в Офісі та на посаду керівника обласної прокуратури (зі схвалення комісії з відбору керівного складу органів прокуратури), визначає порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження, визначає порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами провадження і за наявності законних підстав про накладення на нього дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Рада прийняла закон про імпічмент Президента.

Тим часом екс-генпрокурор Юрій Луценко після звільнення отримав 120 тисяч гривень зарплати.

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