Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте

Голосами фракции монобольшинства был принят закон о процедуре импичмента Президента, за который положительно проголосовали 245 народных депутатов, из них 244 - представители "Слуги народа". Об этом сообщаект корреспондент Українських Новин с места событий.

Закон приняли в первом чтении, после чего Разумков вызвал представителя профильного комитета, нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко и тот заявил, что законопроект не требует доработки.

Это решение, несмотря на возмущение и громкие протесты со стороны оппозиции, поддержали 245 народных избранников (243 – от "Слуги народа" и 2 внефракционных).

Фракцию монобольшинства обвинили в грубом нарушении регламента, оппозиция скандировала "Ганьба!" и призвала не спешить, а предоставить возможность подать поправки к проекту законодательного акта.

Во время рассмотрения это желание выразили депутаты от фракции "Голос", которые назвали весь процес принятия законопроекта фарсом и "политическим балом" Президента и считают недейственным закон об особой процедуре устранения Президента с поста.

Про нарушение регламента и принятие закона против норм Конституции утверждает и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фракция "Европейская солидарность" полностью поддерживает опозицию и считает, что рассмотрение законопроекта без доработки это грубое нарушение и несоответствие законам.

"Всеукраинское объединение "Батьківщина" хоть и воздержались от голосования, но также завили о недействительности закона, объясняя это тем, что его нельзя будет реализовать на практике.

Однако после обращения к главе комитета Андрею Клочко (фракция "Слуга народа"), который подтвердил, что законопроект в доработках не нуждается, спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование принятия законопроекта в целом, которое поддержали депутаты "Слуги народа".

После сразу был объявлен перерыв.

За проголосовали 245 нардепов, из них 244 - представители "Слуги народа", один - внефракционный (Дмитрий Разумков). Против выступили "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос". В депутатской группе "За будущее" воздерживались или нажимали на красную кнопку. Внефракционные и "Батькивщина" воздержались.

Как сообщали Українські Новини, 6 сентября председатель комитета Андрей Клочко докладывал, что главное научно-экспертное управление аппарата Рады высказало ряд замечаний как к ряду отдельных положений, так и к концепции документа в целом, а также считает, что проект требует доработки.