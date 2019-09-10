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10 вересня 2019, вівторок, 17:42 10
Суспільство 2019-09-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
Завтра Сущенко дасть першу після звільнення прес-конференцію

Завтра Сущенко дасть першу після звільнення прес-конференцію

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.com
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.com

Завтра, 11 вересня, власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну полоненими з РФ, і його адвокат Марк Фейгін дадуть першу після звільнення прес-конференцію, передають Українські Новини.

Зазначимо, що перед конференцією Роман Сущенко власноруч зніме плакат з написом #ВОЛЮСУЩЕНКУ, який майже три роки висів на фасаді будівлі інформагентства.

Прес-конференція відбудеться за адресою вул. Хмельницького, 8/16, Укрінформ.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня в Україну повернулися 35 політв'язнів. Деякі з них поділилися, чим хотіли б зайнятися в найближчому майбутньому, а в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.

Також звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що питання його участі у політичному житті залишається відкритим і поки він планує займатися двома речами - знімати кіно і жити. Про це він розповів на першій після звільнення прес-конференції, яка відбулася 10 вересня.

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