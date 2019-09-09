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09 вересня 2019, понеділок, 19:47 22
Події 2019-09-10T01:00:03+03:00
Українські Новини
У Харкові повідомили про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах

У Харкові повідомили про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах

Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень, 17 торгових центрів, усіх дитячих садків і шкіл у Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Харківській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про закладення вибухівки надійшло на електронну пошту поліції в понеділок.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Наразі триває огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, на початку серпня поліція перевіряла інформацію про мінування аеропорту, 3 залізничних і 2 автостанцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ в Харкові.

21 липня невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.

Крім того, у Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували.

Тим часом прокуратура повідомила громадянину Росії про підозру в неправдивому повідомленні про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

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