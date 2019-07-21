подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 июля 2019, воскресенье, 17:21 286
Выборы 2019-07-21T17:21:01+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова

Неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова

В то время, когда Украина выбирает новую Верховную Раду, неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.

"В Киевском районе Харькова неизвестный заминировал 14 избирательных участков. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сказано в нем.

Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леси Сердюка, Тимуровцев, Минераловодской, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" в воскресенье в 14:55.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, в день выборов, заминировали КПВВ "Майорское", взрывчатка была найдена.

Тем временем на КПВВ "Майорское" нашли еще два взрывоопасных предмета. Обследование территории продолжается.

В Житомирской области возле избирательного участка задержали трех мужчин. В их машине была найдена бита, пистолет и нож.

Больше новостей о: Внеочередные выборы Выборы Минирование избирательных участков

Архив
Новости
Не нашла Зеленского в списке: в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени 17:50
Полиция открыла 33 дела по факту нарушений при голосовании на выборах Рады на 17:00 17:42
Украина выбирает парламент: явка на Востоке в 2 раза выше, чем на Западе 17:40 Обновляется
На КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов 17:35 Дополнено
Умер президент Туркменистана, - СМИ 17:24
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Украина выбирает парламент: явка на Востоке в 2 раза выше, чем на Западе 17:40 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Зеленский может начать наступление на Донбассе, – советник президента 20:45
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
больше новостей
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Неприятная процедура: Члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации 19:08
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok