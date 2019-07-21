В то время, когда Украина выбирает новую Верховную Раду, неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.



"В Киевском районе Харькова неизвестный заминировал 14 избирательных участков. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сказано в нем.



Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леси Сердюка, Тимуровцев, Минераловодской, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступило в полицию по спецлинии "102" в воскресенье в 14:55.



В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.



Как сообщали Українськi Новини, сегодня, в день выборов, заминировали КПВВ "Майорское", взрывчатка была найдена.



Тем временем на КПВВ "Майорское" нашли еще два взрывоопасных предмета. Обследование территории продолжается.



В Житомирской области возле избирательного участка задержали трех мужчин. В их машине была найдена бита, пистолет и нож.