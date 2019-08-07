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07 августа 2019, среда, 16:54 29
Происшествия 2019-08-07T16:55:51+03:00
Українські Новини
На 17 объектах Харькова ищут взрывчатку

На 17 объектах Харькова ищут взрывчатку

Харьковский аэропорт. Фото: пресс-служба Ярославского
Харьковский аэропорт. Фото: пресс-служба Ярославского

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений в Харькове в то время, как Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, передают Українські Новини.

"Информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений поступила на электронную почту полиции 7 августа около 13:30", - говорится в нем.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщали Українські Новини, 21 июля неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.

Также КПВВ "Майорское" действительно заминировали - взрывчатку нашли.

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