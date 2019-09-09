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09 сентября 2019, понедельник, 19:06 500
Общество 2019-09-09T19:07:21+03:00
Українські Новини
Россиянину сообщили о подозрении в "минировании" Центрального вокзала в Киеве

Россиянину сообщили о подозрении в "минировании" Центрального вокзала в Киеве

Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com
Киевский жд вокзал, Вокзал в Киеве. Фото: igotoworld.com

Прокуратура сообщила гражданину России о подозрении в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева", - сказано в нем.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали.

Ранее станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании.

В августе неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

Тем временем жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря.

Больше новостей о: Тюрьма Прокуратура Россиянин Ложное минирование Сообщение о минировании Минирование вокзала

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