Россиянину сообщили о подозрении в "минировании" Центрального вокзала в Киеве

Прокуратура сообщила гражданину России о подозрении в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини."Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который сделал ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева", - сказано в нем.На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Как сообщали Українськi Новини, в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали. Ранее станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании.В августе неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.Тем временем жителю Кривого Рога дали три года условно за "минирование" женского монастыря.