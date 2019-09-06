В Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали

Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании 311 объектов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции 5 сентября после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

По указанным в сообщении адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Во время проверки информации правоохранители обследовали 42 больницы, родильный дом, 47 торгово-развлекательных центров, 23 супермаркета, 85 школ, 93 детских сада, 10 гостиниц и 10 жилых домов.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.

Эвакуация граждан не проводилась, отвод транспорта не осуществлялся.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, на 17 объектах Харькова искали взрывчатку.

Также неизвестный сообщал о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.