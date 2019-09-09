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09 вересня 2019, понеділок, 18:45 36
Силові структури 2019-09-10T00:15:03+03:00
Українські Новини
Рябошапка не може звільнити заступників генпрокурора Столярчука та Стрижевську

Рябошапка не може звільнити заступників генпрокурора Столярчука та Стрижевську

Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що звільнення заступників генерального прокурора Юрія Столярчука та Анжели Стрижевської не просте. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Це важке питання. Поки що ні. Було кілька важких комунікацій з Юрієм Васильовичем. За законом це зробити дуже не просто, а що стосується Анжели Анатоліївни - поки що у відпустці", - сказав він.

Рябошапка заявив про відсутність підстав для звільнення Столярчука. За його словами, у разі безпідставного звільнення вони будуть відновлені судом.

Генпрокурор відзначив наявність кандидатур на посади заступників, але відмовився їх назвати.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада схвалила призначення генеральним прокурором Рябошапку.

Раніше суд зобов'язав НАБУ розслідувати отримання Луценком хабара у змові зі своїм першим заступником Сторожуком.

Також Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Тим часом генпрокурор Руслан Рябошапка призначив першим заступником генпрокурора Касько.

Крім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ.

Більше новин про: Генпрокуратура Руслан Рябошапка Юрій Столярчук звільнення Анжела Стрижевська

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