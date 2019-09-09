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09 вересня 2019, понеділок, 13:16 34
Економіка 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
У вересні газ подешевшає на 11 копійок за куб. м, - Герус

У вересні газ подешевшає на 11 копійок за куб. м, - Герус

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що у вересні ціна на природний газ для населення знизиться на 11,5 копійок/куб. м.

Про це він заявив в ході засідання погоджувальної ради Ради 9 вересня, передають Українські Новини.

"Згідно з останньою інформацією, ціна на газ для населення у вересні буде знижена на 115 гривень за тис. куб. м", - сказав Герус.

Також він додав, що за 5 місяців ціна на газ для населення знизилася на 30%.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 5,1%.

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення. Тим часом Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени.

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