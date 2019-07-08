Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью

После того, как "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июнь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на природный газ для бытовых потребителей осенью подниматься не будет.\r\nОб этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.\r\n"Сейчас Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" закачивает газ по действующим ценам, цены находятся в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о возможности повышения цены на газ для населения осенью.\r\nТакже он добавил, что к началу отопительного сезона необходимо накопить 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).\r\n"Объективных причин для повышения цены я не вижу, и я буду делать все для того, чтобы монополист "Нефтегаз" придерживался стратегии снижения цен и ни в коем случае не повышения", - подытожил Гройсман.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне Кабмин изменил методику формирования цен на газ для населения.\r\nКабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цене стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи\/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи\/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи\/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующем месяцу продажи\/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867.\r\nТем временем Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".