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08 июля 2019, понедельник, 11:22 178
Экономика 2019-07-08T11:24:03+03:00
Українські Новини
Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью

Гройсман рассказал, что будет с ценой на газ осенью

Цена на газ. Фото: UBR.ua
Цена на газ. Фото: UBR.ua

После того, как "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июнь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на природный газ для бытовых потребителей осенью подниматься не будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.

"Сейчас Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" закачивает газ по действующим ценам, цены находятся в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос о возможности повышения цены на газ для населения осенью.

Также он добавил, что к началу отопительного сезона необходимо накопить 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).

"Объективных причин для повышения цены я не вижу, и я буду делать все для того, чтобы монополист "Нефтегаз" придерживался стратегии снижения цен и ни в коем случае не повышения", - подытожил Гройсман.

Как сообщали Українські Новини, в июне Кабмин изменил методику формирования цен на газ для населения.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цене стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующем месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867.

Тем временем Кабмин создаст рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

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