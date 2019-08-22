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22 августа 2019, четверг, 09:41 252
Экономика 2019-08-22T09:50:25+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене

"Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене

Газ для населения (иллюстрация)
Газ для населения (иллюстрация)

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает бытовым потребителям до 25 сентября приобретать газ по цене 4 874,42 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) для использования в отопительный сезон 2019/2020.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Группа "Нефтегаз" запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции "ТвояEнергонезависимось". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона", - сказано в нем.

Согласно сообщению, бытовые потребители смогут закупить до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отмечается, что "Нефтегаз" предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям, обслуживающим бытовых потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, цена газа для населения на август снизилась на 5,1% по сравнению с июлем.

"Нефтегаз" просит суд признать противоправной определенную Кабмином методику формирования цены на газ, которая была принята в июне.

Больше новостей о: Нефтегаз Отопительный сезон НАК "Нафтогаз Украины" Газ для населения

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