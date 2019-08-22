"Нефтегаз" предлагает населению закупить газ на зиму по летней цене

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предлагает бытовым потребителям до 25 сентября приобретать газ по цене 4 874,42 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) для использования в отопительный сезон 2019/2020.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Группа "Нефтегаз" запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции "ТвояEнергонезависимось". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона", - сказано в нем.

Согласно сообщению, бытовые потребители смогут закупить до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отмечается, что "Нефтегаз" предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям, обслуживающим бытовых потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, цена газа для населения на август снизилась на 5,1% по сравнению с июлем.

"Нефтегаз" просит суд признать противоправной определенную Кабмином методику формирования цены на газ, которая была принята в июне.