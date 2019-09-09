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09 вересня 2019, понеділок, 12:43 23
Економіка 2019-09-09T23:45:09+03:00
Українські Новини
Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня, - Шефчович

Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня, - Шефчович

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 19 вересня 2019 року.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Радий повідомити, що 19 вересня я проведу наступний раунд тристоронніх переговорів. Я переконаний, що прогрес послужить сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону", - написав Шефчович.

Раніше він заявляв, що дата проведення тристоронніх переговорів стане відома після проведення консультацій з Україною.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО запропонував включити МДУ в переговори з транзиту газу.

Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

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