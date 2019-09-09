Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня, - Шефчович

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 19 вересня 2019 року.\r\nПро це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Радий повідомити, що 19 вересня я проведу наступний раунд тристоронніх переговорів. Я переконаний, що прогрес послужить сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону", - написав Шефчович.\r\nРаніше він заявляв, що дата проведення тристоронніх переговорів стане відома після проведення консультацій з Україною.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, РНБО запропонував включити МДУ в переговори з транзиту газу.\r\nЗеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.\r\n"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.