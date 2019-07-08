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08 июля 2019, понедельник, 21:11 36
Президент 2019-07-08T21:18:59+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре

Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре

Президент Владимир Зеленский выступает за проведение следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа в сентябре, как ранее предложила российская сторона

Об этом он сказал в ходе 21-го саммита "Украина-ЕС", передают Українські Новини.

"Насколько я знаю, хотят продолжать этот разговор в декабре, но это энергетическая безопасность Украины. Я сказал позицию свою и позицию нашей команды, что именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим", - сказал он.

По словам Зеленского, он говорил об этом с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

Как сообщали Українські Новини, ранее Шефчович заявил, что Россия готова к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Украиной относительно транзита российского газа в середине сентября.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

Тем временем, у Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией.

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