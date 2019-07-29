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29 июля 2019, понедельник, 11:05 363
Экономика 2019-07-29T12:15:02+03:00
Українські Новини
СНБО предложил включить еще одних представителей от Украины в переговоры по транзиту газа

СНБО предложил включить еще одних представителей от Украины в переговоры по транзиту газа

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует Кабинету Министров включить представителей "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) в трехсторонние переговоры с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа.

Об этом Українськім Новинам сообщил источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.

Он сообщил, что в СНБО решили включить представителей "Магистральных газопроводов" в трехстороннюю группу по проведению переговоров о транзите газа с 2020 года.

При этом правительству рекомендовано максимально сконцентрировать внимание на подготовке к отопительному сезону 2019/20.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре, что ранее предложила российская сторона.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее Коболев отмечал необходимость накопления 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) к 15 октября для стабильного прохождения отопительного сезона 2019/2020 годов.

НАК "Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Больше новостей о: Кабмин СНБО Транзит газа переговоры по газу трехсторонние переговоры Транзит газа через Украину

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