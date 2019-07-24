Решение Стокгольмского арбитража о споре с "Газпромом" должно быть вынесено до ноября 2021, - "Нефтегаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ожидает вынесения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) о взыскании 11,58 млрд долларов с компании "Газпром" (Россия) в пользу "Нефтегаза" до ноября 2021 года после того, как суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом"

Об этом говорится в проспекте к выпуску "Нефтегазом" еврооблигаций, копией которого располагают Українські Новини.

"В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном арбитраже должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года", - говорится в нем.

Отмечается, что 6 сентября 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты принял решение о консолидации разбирательств, и 28 декабря 2018 года был сформирован состав арбитража.

Как сообщали Українські Новини, в марте суд в Англии приостановил дело об исполнении на территории Англии решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нефтегазом".

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "Нефтегаз" готов отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

6 июля "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.