Для Кольченка і Сенцова організували тимчасове житло

Для українського активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова, які стали одними зі звільнених в рамках обміну полоненими між Росією і Україною, організували тимчасове житло. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ось зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченко. З приводу постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (у Крим - ред.) не можна", - сказала Денісова.



"Адже у них є сім'ї. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", - додала вона.



Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.



Раніше звільнені політв'язні розповіли, чим збираються зайнятися в найближчому майбутньому.