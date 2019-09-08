підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 вересня 2019, неділя, 22:05 108
Суспільство 2019-09-09T12:00:03+03:00
Українські Новини
Для Кольченка і Сенцова організували тимчасове житло

Для Кольченка і Сенцова організували тимчасове житло

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

Для українського активіста Олександра Кольченка і режисера Олега Сенцова, які стали одними зі звільнених в рамках обміну полоненими між Росією і Україною, організували тимчасове житло. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ось зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Кольченко. З приводу постійного житла - ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (у Крим - ред.) не можна", - сказала Денісова.

"Адже у них є сім'ї. Наприклад, у Олега Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, на прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.

Раніше звільнені політв'язні розповіли, чим збираються зайнятися в найближчому майбутньому.

Більше новин про: Олег Сенцов Людмила Денісова Звільнення українських військовополенених Олександр Кольченко

Архів
Новини
Кличко на конкретному прикладі показав, як Богдан маніпулює інформацією, - сайт мера 12:08
НАБУ більше не буде догоджати Коломойському, - Олещук 11:57
НБУ різко наростив скупку валюти на міжбанку 11:51
Проблема "Мотор Січ" вимагає від Зеленського швидких і прагматичних рішень, - Романенко 11:35
"Арселорміттал Кривий Ріг" не підтримує законопроект про зміну податкової ставки для металургійних підприємств 11:34
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
"Арселорміттал Кривий Ріг" не підтримує законопроект про зміну податкової ставки для металургійних підприємств 11:34
Укладання асфальту на трасі Запоріжжя-Маріуполь завершиться до 1 жовтня, - Юрій Голик 10:52
Проблема "Мотор Січ" вимагає від Зеленського швидких і прагматичних рішень, - Романенко 11:35
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
більше новин
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
Грузія підтримала Україну і заявила про незаконність виборів у Криму 08:29
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok