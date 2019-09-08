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08 вересня 2019, неділя, 13:17 30
Зовнішня політика 2019-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму

МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через "вибори" в Криму

Вибори в ОРДЛО. Фото:
Вибори в ОРДЛО. Фото: "Вісті"

Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство дати правову оцінку діям Росії щодо організації і проведення так званих "місцевих виборів" на тимчасово окупованій території Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, передають Українські Новини.

Також МЗС закликало не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інститутами російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.

Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з проведенням Росією 8 вересня виборів в Криму.

"Результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуто домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар. Також Росія закликає Україну зняти блокаду ОРДЛО і виплатити пенсії.

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