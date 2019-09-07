Нідерланди просять Росію видати екс-"начальника ППО" "ДНР" Цемаха

Генеральна прокуратура Нідерландів просить Росію видати колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні нідерландської видання NOS, передають Українські Новини.



"В даний час Генеральна прокуратура попросила Росію видати підозрюваного у справі катастрофи рейсу MH17, про що повідомила родичам жертв авіакатастрофи", - сказано в ньому.



Відзначається, що Нідерланди робили спроби перешкодити передачі Україною Цемаха Росії.



Побоювання полягало в тому, що Цемах зникне в Росії, перш ніж правосуддя зможе з ним поговорити.



Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Цемаха.

Наприкінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Суд у Києві заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.



Тим часом Нідерланди після допиту просили Україну не видавати Цемаха Росії.