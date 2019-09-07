Літаки з полоненими з "Борисполя" і "Внуково" вилетіли

Літак Ту-204 спеціального льотного загону "Росія", який везе в Москву росіян - учасників обміну, вилетів з аеропорту "Бориспіль". Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

"Щойно вилетів з Борисполя російський борт з переданими російській стороні громадянами", - у свою чергу сказав агентству "Інтерфакс" інформоване джерело.

Одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко також опублікував фото в Facebook з підписом: "Зустрічайте".

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня адвокат 24 заарештованих в Росії українських моряків Микола Полозов повідомив, що процес обміну полоненими між Україною і РФ почався. Також, за його словами, Росія звільнила українських моряків під особисте зобов'язання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Тим часом захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін повідомив, що Росія віддає Україні 35 українців, серед яких 24 моряки і 11 засуджених українців.