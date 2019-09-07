підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
07 вересня 2019, субота, 10:48 45
Зовнішня політика 2019-09-08T19:30:06+03:00
Українські Новини
Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

Родичі політв'язнів збираються в офісі омбудсмена

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України в той час, як адвокат Микола Полозов заявив, що процес обміну пішов.

Як повідомляє "Крим.Реалії", на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу – не повірю (повернення сина – КР)", – сказала в коментарі "Крим Реалії" мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

За інформацією журналістів, з родичами працюють психологи.

Тим часом, російський урядовий літак Ту-204-300" під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін "Росія" - підприємство, яке перевозить російських чиновників, пише "Радіо Свобода".

Літак вилетів з російського аеропорту "Внуково" о 9:20. Станом на 10:30 він сідає в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, російські ЗМІ повідомили, що сьогодні, 7 вересня, має відбутися обмін полоненими і зазначили, що з СІЗО вже виїхали автобуси в аэропрт "Внуково".

30 серпня також з'явилася інформація, що в аеропорту "Київ" приземлився військовий літак, в якому теоретично могбли б перебувати українські полонені. Але пізніше цю інформацію спростували в Офісі Президента, заявивши, що процес обміну ще не завершений.

Більше новин про: Людмила Денісова українські військовополонені українсько-російські відносини Обмін полоненими

Архів
Новини
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни 19:56
Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор
Фото дня: Багатовіковий Андріївський узвіз відзначає свій день народження 18:55
Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ 18:27
Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених 18:04
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими 15:24
Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко 11:22
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді 11:37
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
більше новин
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Автобуси виїхали з
У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві 09:34
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії 08:50
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok