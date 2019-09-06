Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії

Міжнародна слідча група двічі допитала колишнього депутата Верховної Ради Антона Геращенка (Народний фронт), який хоче стати заступником міністра внутрішніх справ, у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.\r\nПро це сказав Геращенко під час телепередачі "Свобода слова", передають Українські Новини.\r\nЕкс-депутат зазначив, що першим повідомив у соцмережах про катастрофу Боїнга на Донбасі.\r\n"Я був двічі допитаний слідчою групою з Нідерландів", - заявив він.\r\nГеращенко вважає, що слідча група зібрала достатньо доказів у справі Malaysia Airlines і що колишній начальник протиповітряної оборони "Слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах не є важливим свідком для процесу.\r\nНа його думку, Цемаха треба видати Росії в рамках обміну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.\r\nТим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.