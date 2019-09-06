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06 вересня 2019, пʼятниця, 22:04 16
Верховна Рада і партії 2019-09-07T00:45:03+03:00
Українські Новини
Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії

Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії

Антон Геращенко. Фото: gordonua
Антон Геращенко. Фото: gordonua

Міжнародна слідча група двічі допитала колишнього депутата Верховної Ради Антона Геращенка (Народний фронт), який хоче стати заступником міністра внутрішніх справ, у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Про це сказав Геращенко під час телепередачі "Свобода слова", передають Українські Новини.

Екс-депутат зазначив, що першим повідомив у соцмережах про катастрофу Боїнга на Донбасі.

"Я був двічі допитаний слідчою групою з Нідерландів", - заявив він.

Геращенко вважає, що слідча група зібрала достатньо доказів у справі Malaysia Airlines і що колишній начальник протиповітряної оборони "Слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах не є важливим свідком для процесу.

На його думку, Цемаха треба видати Росії в рамках обміну.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.

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