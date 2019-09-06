Геращенко вважає, що Цемах не є важливим свідком і його треба віддати Росії

Міжнародна слідча група двічі допитала колишнього депутата Верховної Ради Антона Геращенка (Народний фронт), який хоче стати заступником міністра внутрішніх справ,

Про це сказав Геращенко під час телепередачі "Свобода слова", передають Українські Новини.

Екс-депутат зазначив, що першим повідомив у соцмережах про катастрофу Боїнга на Донбасі.

"Я був двічі допитаний слідчою групою з Нідерландів", - заявив він.

Геращенко вважає, що слідча група зібрала достатньо доказів у справі Malaysia Airlines і що колишній начальник протиповітряної оборони "Слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах не є важливим свідком для процесу.

На його думку, Цемаха треба видати Росії в рамках обміну.

Як повідомляли Українські Новини, 5 вересня суд у Києві звільнив з-під варти Цемаха для участі в обміні. У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін.

Тим часом звільнення Цемаха прокоментували нідерландські слідчі.