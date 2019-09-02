Геращенко хочет стать замминистра внутренних дел

Бывший внештатный советник министра внутренних дел Арсена Авакова и народный депутат VIII созыва от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК, информирует издание TheБабель.

В реестре говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность заместителя министра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована 1 сентября вечером.

В разделе "место работы" политик указано "Министерство внутренних дел". А в строке "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)" - "заместитель Министра". Задекларировал Геращенко совладение на квартиру площадью 77,2 квадрата в Харькове, а на его жену - спиввланснисть на квартиры в 55,7 квадратов и право на пользование квартирой с таким же площадью. Еще одна столичная квартира площадью почти в 190 квадратов в декларации Геращенко записана на пользование другим гражданином - Александром Даниленко. На тестя политика записан земельный участок на 700 квадратов, расположенная на Полтавщине.

Авто Геращенко не имеет, по крайней мере, по декларации. Зато на его тестя - Алексея Шамбурова, записанная Hyundai Santa Fe 2016 выпуска стоимостью 1,3 миллиона гривен.

По 2018 Геращенко задекларировал 394 Тысячи 450 грн зарплаты. Его жена получила 130 000 гривен алиментов, и еще 353 тысяч гривен - доход от предпринимательской деятельности.

Тесть Геращенко получил 368 тысяч гривен в качестве дохода от предпринимательской деятельности и еще более 26 000 гривен пенсии.

У политика 483 тысяч гривен и 40 000 долларов наличными в общей собственности с. Зато у тестя еще 450 000 гривен и 58 000 долларов.

Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины. В парламент нового созыва Геращенко не баллотировался, но заявил при этом, что останется в украинской политике.

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