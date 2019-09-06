Першим заступником міністра з цифрової трансформації став Вискуб

Кабінет Міністрів призначив Олексія Вискуба на посаду першого заступника міністра з питань цифрової трансформації.\r\nПро це сказано в повідомленні Кабміну за результатами засідання 6 вересня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Вискуб став першим заступником віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.\r\nДо цього часу Вискуб обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром, міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.\r\nШляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду Кабмін створив Міністерство цифрової трансформації.\r\nРаніше Федоров заявив про плани з цифровізації галузей економіки.\r\nТакож 29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.