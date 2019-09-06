Першим заступником міністра з цифрової трансформації став Вискуб

Кабінет Міністрів призначив Олексія Вискуба на посаду першого заступника міністра з питань цифрової трансформації.

Про це сказано в повідомленні Кабміну за результатами засідання 6 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Вискуб став першим заступником віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

До цього часу Вискуб обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром, міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.

Шляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду Кабмін створив Міністерство цифрової трансформації.

Раніше Федоров заявив про плани з цифровізації галузей економіки.

Також 29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.