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06 вересня 2019, пʼятниця, 21:29 13
Кабмін 2019-09-07T00:45:03+03:00
Українські Новини
Першим заступником міністра з цифрової трансформації став Вискуб

Першим заступником міністра з цифрової трансформації став Вискуб

Олексій Вискуб. Фото: Олексій Вискуб/Facebook
Олексій Вискуб. Фото: Олексій Вискуб/Facebook

Кабінет Міністрів призначив Олексія Вискуба на посаду першого заступника міністра з питань цифрової трансформації.

Про це сказано в повідомленні Кабміну за результатами засідання 6 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Вискуб став першим заступником віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

До цього часу Вискуб обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром, міністром з питань цифровий трансформації колишнього радника Президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.

Шляхом реорганізації Державного агентства з питань електронного уряду Кабмін створив Міністерство цифрової трансформації.

Раніше Федоров заявив про плани з цифровізації галузей економіки.

Також 29 серпня депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

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