Советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики

Советник Президента Михаил Федоров заявил, что команда Владимира Зеленского намерена уделять большое внимание развитию цифровой экономики.

Об этом Федоров заявил на встрече с представителями Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франко Полом, Представительства Европейского Союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора "Реформа государственного управления" Представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным, сообщает пресс-служба Президента.

"Мы будем уделять большое внимание развитию цифровой экономики - сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны - только цифровизация отраслей экономики сможет дать нам прыжок и реальный экономический рост", - заявил Федоров.

На встрече советник Президента представил европейским партнерам цифровой план действий.

Также на встрече первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-управления Алексей Вискуб рассказал о новом правительственном проекте "еМалятко".

"Сегодня правительство одобрило очень важное решение о реализации проекта "еМалятко", который является уникальным и инновационным в мировом масштабе. "еМалятко" - это возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. Это услуга нового поколения, новая философия предоставления е-услуг. И в дальнейшем мы будем фокусироваться именно на внедрении таких комплексных и прорывных электронных сервисов", - сказал он.

Во время встречи также представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления и предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне".

Тем временем Степан Кубив сообщил, что перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.