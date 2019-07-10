Советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики

Советник Президента Михаил Федоров заявил, что команда Владимира Зеленского намерена уделять большое внимание развитию цифровой экономики.\r\nОб этом Федоров заявил на встрече с представителями Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франко Полом, Представительства Европейского Союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора "Реформа государственного управления" Представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным, сообщает пресс-служба Президента.\r\n"Мы будем уделять большое внимание развитию цифровой экономики - сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны - только цифровизация отраслей экономики сможет дать нам прыжок и реальный экономический рост", - заявил Федоров.\r\nНа встрече советник Президента представил европейским партнерам цифровой план действий.\r\nТакже на встрече первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-управления Алексей Вискуб рассказал о новом правительственном проекте "еМалятко".\r\n"Сегодня правительство одобрило очень важное решение о реализации проекта "еМалятко", который является уникальным и инновационным в мировом масштабе. "еМалятко" - это возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному заявлению. Это услуга нового поколения, новая философия предоставления е-услуг. И в дальнейшем мы будем фокусироваться именно на внедрении таких комплексных и прорывных электронных сервисов", - сказал он.\r\nВо время встречи также представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления и предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне".\r\nТем временем Степан Кубив сообщил, что перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.