Україна виключила зі списку на обмін полоненими одного росіянина, - адвокат

Адвокат затриманих в Україні росіян і сепаратистів Валентин Рибін заявляє, що Служба безпеки України не доставила росіянина Руслана Гаджиєва зі списку на обмін у пункт збору після того, як Україна вирішила не видавати Росії "кілера Кадирова"

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Він повідомив, що українська сторона практично виконала всі домовленості, і в пункті збору перебувають усі особи, які будуть обмінені, крім 1 людини.

"Станом на 16.45 6 вересня 2019 року в одному із слідчих ізоляторів України залишається людина, громадянин РФ, прізвище якого я поки не називаю, якого СБУ чомусь не доставила в пункт збору", -заявив адвокат.

Рибін закликав невідкладно виправити цю ситуацію для проведення обміну.

(новина доповнена подробицями)

Пізніше адвокат повідомив, що ім'я росіянина - Руслан Гаджієв, і він засуджений в Україні до 15 років позбавлення волі.

З його слів, Україна в останній момент виключила Гаджиєва зі списку на обмін.

Адвокат зазначив, що всі інші фігуранти списку вже звільнені і помилувані указами Президента.

Вони зібрані в пункті збору в Київській області і чекають обміну.

Як повідомляли Українські Новини, суд продовжить арешт бойовика Цемаха, якого хоче отримати Росія.

Тим часом суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.