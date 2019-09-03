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03 сентября 2019, вторник, 10:53 161
Силовые структуры 2019-09-03T10:54:03+03:00
Українські Новини
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия

Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия

Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Суд продлил арест бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Ему продлили меру пресечения- арест", - сообщил он.

Владимир Цемах в Киевском апелляционном судеВладимир Цемах в Киевском апелляционном суде

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июня украинские спецслужбы задержали экс-боевика Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Суд в Киеве арестовал его до конца августа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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