Суд продлил арест бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\nОб этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.\r\n"Ему продлили меру пресечения- арест", - сообщил он.\r\nВладимир Цемах в Киевском апелляционном суде\r\nПри этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.\r\nПо данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.\r\nНидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в конце июня украинские спецслужбы задержали экс-боевика Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.\r\nСуд в Киеве арестовал его до конца августа.\r\nСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.