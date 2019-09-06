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06 вересня 2019, пʼятниця, 17:51 83
Суспільство 2019-09-07T00:00:04+03:00
Українські Новини
Ситника треба звільнити, оскільки суд визнав його корупціонером, - Портнов

Ситника треба звільнити, оскільки суд визнав його корупціонером, - Портнов

Артема Ситника необхідно звільнити з посади голови НАБУ за вчинені ними корупційні злочини. Про це повідомляє юрист Андрій Портнов написав на своєму сайті.

"Суд визнав главу НАБУ Ситника винним у корупції. Цей факт, як і факт таємних відвідувань ночами житла Порошенко, більше не дають йому морального права очолювати головний антикорупційний орган країни. Його потрібно звільняти, щоб ще й на старті не дискредитувати Вищий антикорупційний суд, який від детективів НАБУ, керівник якого офіційно визнаний винним у корупції, починають надходити перші процесуальні документи", - написав Він.

Як повідомляли Українські Новини, суд оштрафував Ситника за відпочинок в Рівненській області.

Головний свідок у справі про адміністративне протоколі стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Також Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з-за недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

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