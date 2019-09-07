ТОП-5 фільмів жахів цієї осені

Любителям фільмів жахів буде що подивитися цієї осені. На екранах з'явиться багато цікавих фільмів жахів, в тому числі екранізації популярних книг цього жанру. Українські новини відібрали ТОП-5 хоррорів цієї осені, які зможуть подивитися українці.

"Воно 2"

Безперечно, перше місце в цьому рейтингу займає фільм "Воно 2" - продовження найкасовішого фільму жахів, знятого за мотивами книги Стівена Кінга. Показ трилера в Україні стартував 5 вересня, так що шанувальники творчості автора вже можуть в кінотеатрах порівняти екранізацію з книгою. Події другої частини переносять глядача на 27 років від сюжету 2017 року - в Деррі, штат Мен повертаються вже дорослі герої для того, щоб знову зіткнутися з Пеннівайзом. У головних ролях глядачі зможуть побачити таких зірок як Білл Скарсгард, Джессіка Честейн, Білл Гейдер, Джеймс Мак-Евой.

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"Пункт призначення: Смайл"

Уже 12 вересня в кінотеатрах стартує показ класичного фільму жахів "Пункт призначення: Смайл", де противником головних героїв стане ... Полароїд. Камера потрапляє в руки головної героїні, яка працює в антикварному магазині і після цього диявольський пристрій починає вбивати всіх, хто був ним сфотографований. Для того щоб розгадати загадку прокляття і врятувати потенційних жертв у дівчини і її друзів буде всього одна ніч. В ролях: Кетрін Прескотт, Меделін Петш, Тайлер Янг, Мітч Піледжі, Саманта Логан та інші.

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"Прокляття "Мері"

З 19 вересня глядачі зможуть побачити американський містичний трилер "Прокляття "Мері". " Мері "- 70-річне судно, придбане головним героєм на аукціоні в надії на те, що загадкове походження яхти зможе забезпечити щасливе майбутнє його сім'ї. Однак, відразу ж після того як корабель йде в море, старого капітана і його сім'ю чекають страшні пригоди. В головній ролі фільму несподівано для багатьох знявся Гері Олдман, і це вже привід для його перегляду, так як жанр для актора не дуже звичний. Також у фільмі знімалися Емілі Мортімер, Стефані Скотт та інші.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9uQWowBjsw" frameborder="0" allowfullscreen>

"Обитель"

Фільм "Обитель" (Haunt), прем'єра якого запланована на 3 жовтня, є спільною роботою Скотта Бека і Брайана Вудса, відомих завдяки хоррору "Тихе місце". Події фільму розгортаються у розпал Хелловіна, коли група друзів-студентів бере участь в екстремальному атракціоні - прогулянці в будинку з привидами. Однак, у реальності розвага перетворюється у смертельно небезпечне випробування, яке необхідно пройти головним героям. У головних ролях фільму знялися Кеті Стівенс, Ендрю Колдуелл, Шазі Раджа, Вілл Бріттен, Лорін Аліса Макклейн.

https://www.youtube.com/watch?v=-zncHGTAVV8" frameborder="0" allowfullscreen>

"Доктор Сон"

Ще одна екранізація книги "короля жахів" Стівена Кінга вийде на екрани 7 листопада. Фільм знятий за однойменним романом і є продовженням фільму "Сяйво", знятого Стенлі Кубриком. Головний герой Денні Торренс вже доросла людина. Він застосовує свої здібності для того щоб допомогти людям в хоспісі, але сильно страждає від алкогольної залежності. Все міняє зустріч з дівчинкою на ім'я Абра, яка також володіє незвичайними здібностями і просить Денні врятувати її від лиходіїв. У ролях: Юен Мак-Грегор, Ребекка Фергюсон, Кайлі Карран та інші.

Як повідомляли Українські новини, екранізація бестселера "Капітал у XXI столітті" виходить у прокат.

Також Україна покаже три фільми на кінофестивалі в Торонто.

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