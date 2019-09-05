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05 сентября 2019, четверг, 12:31 56
Афиша 2019-09-05T12:32:18+03:00
Українські Новини
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

В этом году в официальной программе одного из крупнейших североамериканских фестивалей в Торонто, который стартует 5 сентября, будет представлено три украинских фильма. Также на его кинорынке традиционно будет работать Украинский стенд. Об этом сообщает официальный сайт "Артхаус Трафік".

В секции Contemporary World Cinema Украину будет представлять картина-антиутопия Валентина Васяновича "Атлантида". События фильма разворачиваются в постиндустриальном будущем, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера картины состоялась на Веницианском фестивале в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты".

Драма "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула будет представлена в программе Special Presentation. Фильм является совместным производством Украины, Чехии, Польши и Словакии. Экранизация одноименного романа Ежи Косинского построена вокруг трагедии Холокоста и истории мальчика, который пытается выжить после смерти родственников. В фильме сыграли звезды мирового кино Стеллан Скарсгард, Удо Кир и Харви Кейтель. Мировая премьера ленты состоялась в рамках главного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля.

Оба фильма созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В рамках короткометражной программы Short Cuts будет продемонстрирована драма "Анна" Декеля Беренсона. Фильм – совместная работа Украины, Израиля и Великобритании. Анна – имя главной героини, одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен. Ранее "Анна" была представлена в конкурсной программе короткометражных фильмов 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Также, с 5 по 15 сентября на кинорынке фестиваля уже традиционно будет работать Украинский стенд, который познакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в нашей стране.

Сообщается, что недавно между Кабинетом Министров Украины и Правительством Канады был подписан договор о совместном производстве в сфере аудиовизуального искусства. Он позволит создавать кино в официальной копродукции и облегчит процесс совместного производства.

Организаторами Украинского стенда выступают Государственное агентство Украины по вопросам кино, Посольство Украины в Канаде при поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского.

С 30 августа по 1 сентября в Торонто с аншлагами прошли третьи Дни украинского кино, в рамках которых состоялись канадские премьеры специальной подборки украинских фильмов. Свои фильмы на фестивале представили режиссер Ярослав Лодыгин ("Дикое поле"), продюсер Денис Иванов ("Донбасс"), актер Сергей Степанский ("Вулкан"), режиссер Олег Маламуж ("Украденная принцесса"), режиссерка и продюсерка Елена Демьяненко ("Гуцулка Ксения").

Как сообщали Українські новини, "Джокер" Филлипса обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге, не успев даже выйти в прокат.

Кроме того, мистическую комедию "Ивана Купала" снимут за 1 млн гривен.

 

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