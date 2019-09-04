Что готовит сентябрь: топ-5 кинопремьер осени, которые обязательны к просмотру

Первый месяц осени в киноиндустрии выдался продуктивным после лета кинопремьер – долгожданные экранизации второй части романа Стивена Кинга, романа Донны Тартт, а также множество других стоящих картин. Українські Новини подготовили для вас пятерку самых ожидаемых премьер осеннего сезона, которые нельзя пропустить.

"Оно 2"

Премьера в Украине: 5 сентября

Режиссер: Энди Мускетти

Жанр: триллер, детектив

Спустя почти два года ожидания поклонники страшной сказки про клоуна Пеннивайза наконец-то смогут посмотреть продолжение первой части ремейка "Оно", который сразу же попал во все списки самых популярных и действительно страшных фильмов ужасов.

Во второй части главные герои уже взрослые – с момента их последней схватки с клоуном Пеннивайзом прошло 27 лет, но внезапно раздавшийся звонок в доме у одного из друзей кардинально меняет жизнь каждого из них.

Продюсеры и сами актеры заверяют, что эта часть получилась еще более жуткой, чем предыдущая.

"Оно 2". Фото: it-movie

"Запрещенный"

Премьера в Украине: 5 сентября

Режиссер: Роман Бровко

Жанр: биография, драма

Для украинской киноиндустрии эта осень так же выдалась очень продуктивной, поэтому в начале сентября в прокат выйдет экранизация биографии молодого поэта Василия Стуса и его история борьбы против бесправного положения украинцев в Советском Союзе.

Выход картины должен был состояться еще в феврале, но из-за многочисленных проблем, премьеру пришлось перенести на осень.

"Запрещенный". Фото: bhfilms

"Свет моей жизни"

Премьера в Украине: 5 сентября

Режиссер: Кейси Аффлек

Жанр: драма

В центре сюжета – мрачное будущее планеты Земля, женская половина которой подверглась уничтожению неким неизвестным вирусом. Теперь весь мир принадлежит мужчинам, а если где-либо есть избежавшие гибели женщины благодаря иммунитету, то они вынуждены скрываться в тщательно охраняемых помещениях. История вращается вокруг отца и дочери, которые пытаются выжить в новом безумном мире.

На Берлинском кинофестивале постапокалиптическая кинолента получила множество положительных отзывов от критиков и попала в списки ожидаемых фильмов среди фанатов.

"Свет моей жизни". Фото: berlinale

"Щегол"

Премьера в Украине: 26 сентября

Режиссер: Джон Кроули

Жанр: драма

Экранизация романа Донны Тартт, получившая в 2014 году Пулитцеровскую премию заслуживает особого внимания. В центре картины история мальчика, которому после трагического теракта в руки от умирающего старика попадает работа легендарного художника Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. С того момента в жизни юного Теодора Деккера происходит множество событий, но неизменным остается лишь полотно с изображением маленького щегла.

"Щегол". Фото: thegoldfinchmovie

"Фокстер и Макс"

Премьера в Украине: 19 сентября

Режиссер: Анатолий Матешко

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Удивительная картина от киевской киностудии Pronto Film расскажет о двенадцатилетнем школьнике, который убегает из дому и прячется под мостом, где случайно натыкается на баллончик с нанокраской. Неожиданно граффити оживает и превращается в похожего на робота пса, обладающего суперспособностями. Теперь за мальчиком и его новым другом начинается охота с целью завладеть опасной нанотехнологией.

Поскольку с каждым годом анимация в украинских фильмах улучшается, критики пророчат успех этой киноленте.

"Фокстер и Макс". Фото: FoxterandMax

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