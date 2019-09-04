Что готовит сентябрь: топ-5 кинопремьер осени, которые обязательны к просмотру

Первый месяц осени в киноиндустрии выдался продуктивным после лета кинопремьер – долгожданные экранизации второй части романа Стивена Кинга, романа Донны Тартт, а также множество других стоящих картин. Українські Новини подготовили для вас пятерку самых ожидаемых премьер осеннего сезона, которые нельзя пропустить.\r\n"Оно 2"\r\nПремьера в Украине: 5 сентября\r\nРежиссер: Энди Мускетти\r\nЖанр: триллер, детектив\r\nСпустя почти два года ожидания поклонники страшной сказки про клоуна Пеннивайза наконец-то смогут посмотреть продолжение первой части ремейка "Оно", который сразу же попал во все списки самых популярных и действительно страшных фильмов ужасов.\r\nВо второй части главные герои уже взрослые – с момента их последней схватки с клоуном Пеннивайзом прошло 27 лет, но внезапно раздавшийся звонок в доме у одного из друзей кардинально меняет жизнь каждого из них.\r\nПродюсеры и сами актеры заверяют, что эта часть получилась еще более жуткой, чем предыдущая.\r\n"Оно 2". Фото: it-movie\r\n"Запрещенный"\r\nПремьера в Украине: 5 сентября\r\nРежиссер: Роман Бровко\r\nЖанр: биография, драма\r\nДля украинской киноиндустрии эта осень так же выдалась очень продуктивной, поэтому в начале сентября в прокат выйдет экранизация биографии молодого поэта Василия Стуса и его история борьбы против бесправного положения украинцев в Советском Союзе.\r\nВыход картины должен был состояться еще в феврале, но из-за многочисленных проблем, премьеру пришлось перенести на осень.\r\n"Запрещенный". Фото: bhfilms\r\n"Свет моей жизни"\r\nПремьера в Украине: 5 сентября\r\nРежиссер: Кейси Аффлек\r\nЖанр: драма\r\nВ центре сюжета – мрачное будущее планеты Земля, женская половина которой подверглась уничтожению неким неизвестным вирусом. Теперь весь мир принадлежит мужчинам, а если где-либо есть избежавшие гибели женщины благодаря иммунитету, то они вынуждены скрываться в тщательно охраняемых помещениях. История вращается вокруг отца и дочери, которые пытаются выжить в новом безумном мире.\r\nНа Берлинском кинофестивале постапокалиптическая кинолента получила множество положительных отзывов от критиков и попала в списки ожидаемых фильмов среди фанатов.\r\n "Свет моей жизни". Фото: berlinale\r\n"Щегол"\r\nПремьера в Украине: 26 сентября\r\nРежиссер: Джон Кроули\r\nЖанр: драма\r\nЭкранизация романа Донны Тартт, получившая в 2014 году Пулитцеровскую премию заслуживает особого внимания. В центре картины история мальчика, которому после трагического теракта в руки от умирающего старика попадает работа легендарного художника Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. С того момента в жизни юного Теодора Деккера происходит множество событий, но неизменным остается лишь полотно с изображением маленького щегла.\r\n"Щегол". Фото: thegoldfinchmovie\r\n"Фокстер и Макс"\r\nПремьера в Украине: 19 сентября\r\nРежиссер: Анатолий Матешко\r\nЖанр: приключения, семейный, фэнтези\r\nУдивительная картина от киевской киностудии Pronto Film расскажет о двенадцатилетнем школьнике, который убегает из дому и прячется под мостом, где случайно натыкается на баллончик с нанокраской. Неожиданно граффити оживает и превращается в похожего на робота пса, обладающего суперспособностями. Теперь за мальчиком и его новым другом начинается охота с целью завладеть опасной нанотехнологией.\r\nПоскольку с каждым годом анимация в украинских фильмах улучшается, критики пророчат успех этой киноленте. \r\n"Фокстер и Макс". Фото: FoxterandMax\r\nКак сообщали Українські Новини, Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов-2019 объявил программу.\r\nТакже Marvel готовит масштабные проекты - анонсы киновселенной на три года.