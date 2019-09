Экранизация бестселлера "Капитал в XXI веке" выходит в прокат

Экранизация нон-фикшен бестселлера "Капитал в ХХІ веке" французского экономиста Томы Пикетти выйдет в украинский прокат 12 сентября. Об этом сообщает "Артхаус Трафік".

В основание фильма "Капитал в ХХІ веке", который скоро смогут увидеть украинские зрители, легла известная одноименная книга, которая опирается на экономические данные за 250 лет и рассматривает неравномерность доходов в Европе и США.

Главный персонаж фильма – капитализм. В мире "Капитала" Симпсоны соседствуют с героями Джейн Остин, Уолл-стрит влияет на цены в Окленде, а причины сегодняшней инфляции берут свое начало со времен Первой мировой войны. В нашем мире бестселлер о капитале отражает главные проблемы сегодняшнего дня и формулирует главные задачи будущего.

Как сообщается, The New York Times называли книгу magnum opus Пикетти и отмечали, что "с уверенностью можно сказать, что "Капитал в XXI веке" будет важнейшей экономической книгой года и, возможно, даже всего десятилетия". По версии Financial Times труд был назван книгой года.

Автор "Капитала в ХХІ веке" – французский экономист, профессор Высшей школы социальных наук и Парижской школы экономики, обозреватель газет Libration и Le Monde. Мировую известность Пикетти получил благодаря своим исследованиям причин и последствий экономического неравенства в мире.

