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06 вересня 2019, пʼятниця, 13:11 23
Силові структури 2019-09-07T00:45:10+03:00
Українські Новини
Секретарю Бориспільської міськради Годунку повідомили про підозру у побитті активіста

Секретарю Бориспільської міськради Годунку повідомили про підозру у побитті активіста

Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/people/Ярослав-Годунок
Ярослав Годунок. Фото: facebook.com/people/Ярослав-Годунок

Прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міськради Київської області Ярославу Годунку в побитті активіста.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.

Гондунку повідомили про підозру 6 вересня в п'ятницю за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию людину (ім'я не вказується) і почав його бити.

Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив бити.

Після цього Годунок залишив місце події.

Як повідомляли Українські Новини, Годунок заперечує побиття активіста.


Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. А також сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

Тим часом поведінку Зеленського порівнюють з Лукашенко: добірка цитат.

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