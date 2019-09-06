Секретарю Бориспільської міськради Годунку повідомили про підозру у побитті активіста

Прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міськради Київської області Ярославу Годунку в побитті активіста.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.

Гондунку повідомили про підозру 6 вересня в п'ятницю за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию людину (ім'я не вказується) і почав його бити.

Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив бити.

Після цього Годунок залишив місце події.

Як повідомляли Українські Новини, Годунок заперечує побиття активіста.



Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. А також сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.



Тим часом поведінку Зеленського порівнюють з Лукашенко: добірка цитат.