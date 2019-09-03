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03 сентября 2019, вторник, 11:15 279
Политика 2019-09-03T11:15:27+03:00
Українські Новини
Только дал пощечину: Годунок отрицает, что избил активиста

Только дал пощечину: Годунок отрицает, что избил активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок отрицает информацию о том, что он избил активиста.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Если вы посмотрите видео, то увидите, что не было никакого избиения", - сказал он.

Также Годунок признался, что дал оппоненту пощечину и только.

Он отметил, что речь идет об Игоре Петровскисе.

"Это типичный сепаратист. Уже за то, что дал пощечину "сепару" открывают дело и, даже не разобравшись, назначают виновного", - отметил Годунок.

Кроме того, он добавил, что это не первый случай, когда его провоцирует Петровскис.

По его словам, община Борисполя неоднократно обращалась к нему по поводу действий этого активиста.

Как сообщали Українськi Новини, в полиции сообщили, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета. 

Ранее, 10 июля, Президент Владимир Зеленский во время проведения рабочего совещания в Борисполе выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка.

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