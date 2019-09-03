Только дал пощечину: Годунок отрицает, что избил активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок отрицает информацию о том, что он избил активиста.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Если вы посмотрите видео, то увидите, что не было никакого избиения", - сказал он.\r\nТакже Годунок признался, что дал оппоненту пощечину и только.\r\nОн отметил, что речь идет об Игоре Петровскисе.\r\n"Это типичный сепаратист. Уже за то, что дал пощечину "сепару" открывают дело и, даже не разобравшись, назначают виновного", - отметил Годунок.\r\nКроме того, он добавил, что это не первый случай, когда его провоцирует Петровскис.\r\nПо его словам, община Борисполя неоднократно обращалась к нему по поводу действий этого активиста.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в полиции сообщили, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета. \r\nРанее, 10 июля, Президент Владимир Зеленский во время проведения рабочего совещания в Борисполе выгнал из помещения секретаря бориспольского городского совета Ярослава Годунка.