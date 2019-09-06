Світоліна програла американці в півфіналі US Open

Українська тенісистка і 5-а ракетка світу Еліна Світоліна, яка вперше вийшла в півфінал турніру US Open, у двох сетах програла 8-й ракетці світу з США Серені Вільямс у 1\/2 фіналу US Open. Про це повідомляє Tribuna.\r\nМатч тривав 70 хвилин і закінчився з рахунком– 3:6, 1:6.\r\nНа рахунку у 24-річної Світоліної 5 ейсів при 4 подвійних помилки (6\/1 у Серени).\r\nНаголошується, що Еліна не реалізувала жодного з 6 брейкпоінтів, американка зробила чотири брейка.\r\nСерена Вільямс зіграє з канадкою Бьянкою Андрееску у фіналі US Open.\r\nАндрееску у півфіналі обіграла Белінду Бенчич. Кращі моменти матчу:\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Світоліна перемогла девятикратную чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.\r\nРаніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.\r\nТакож Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.Тим часом Світоліна показала фото поцілунку на корті з французьким тенісистом. У пари є спільний акаунт у Instagram g.e.m.s.life. Обранець Еліни 33-річний Гаель Монфіс.\r\n