Поцелуй на корте: Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами фотографией своего поцелуя.Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.\r\nНа снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.\r\n"Это очень мило", "Лучшая пара в теннисе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13\r\nПубликация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 17 Авг 2019 в 8:51 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.\r\nРанее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.\r\nТем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.Также впервые за 6 лет украинка Анна Охота прошла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин.