Поцелуй на корте: Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами фотографией своего поцелуя.

Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.

"Это очень мило", "Лучшая пара в теннисе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13 Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 17 Авг 2019 в 8:51 PDT



Как сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Ранее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.

Тем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.



Также впервые за 6 лет украинка Анна Охота прошла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин.