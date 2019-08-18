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18 августа 2019, воскресенье, 16:54 88
Спорт 2019-08-18T17:00:01+03:00
Українські Новини
Поцелуй на корте: Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом

Поцелуй на корте: Свитолина поделилась романтическим фото с французским теннисистом

Свитолина и Монфис. Скриншот: Instagram/g.e.m.s.life
Свитолина и Монфис. Скриншот: Instagram/g.e.m.s.life

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поделились с фанатами фотографией своего поцелуя.

Фото появилось в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.

На снимке украинка и француз целуются, сидя на тренировочном корте в Нью-Йорке, где пара готовится к выступлению на турнире "Большого шлема" US Open.

"Это очень мило", "Лучшая пара в теннисе", "Лучшее, что может быть - это когда твой партнер по теннису является и твоим партнером по жизни", - комментируют фото.

 
 
 
 
 
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🖤💙🧩🧩 Credit 📷: @ccsnaps13

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)


Как сообщали Українські Новини, Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Ранее из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке Бьянке Андрееску.

Тем временем Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.

Также впервые за 6 лет украинка Анна Охота прошла в финал Чемпионата мира по боксу среди женщин.

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