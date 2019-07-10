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10 июля 2019, среда, 13:00 100
Спорт 2019-07-10T13:23:42+03:00
Українські Новини
Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона

Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона

Элина Свитолина. Фото: @Wimbledon
Элина Свитолина. Фото: @Wimbledon

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon после победы над чешкой Каролиной Муховой на стадии 1/4 финала. Счет встречи – 7:5, 6:4.

Как сообщает Xsport, первый сет украинка начала с брейка, но затем отдала два гейма на своей подаче и позволила сопернице повести со счетом 5:2. Несмотря на непростое положение Свитолиной, Мухова так и не получила ни одного сет-пойнта – украинка выиграла пять геймов кряду.

Вторую партию спокойно выиграть также не удалось. Свитолина позволила сопернице повести 2:0, но затем оформила три брейка кряду и уже сама выигрывала 5:2. Мухова попыталась повторить подвиг украинки в первом сете и отыграла два гейма, но затем Свитолина на своей подаче закрыла матч.

Поединок продлился 1 час и 34 минуты. За это время украинка 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 6 геймов на приеме. В свою очередь, чешка не сделала ни одного эйса, совершила 1 "двойную" и реализовала 4 брейк-пойнта.

Таким образом, Свитолина стала первой представительницей Украины в полуфинале Wimbledon, а также впервые в карьере добралась до подобной стадии на турнирах Grand Slam.

За место в финале украинка поборется с Симоной Халеп, которая обыграла обидчицу Даяны Ястремской Шуай Чжан.

Ранее Серена Уильямс также вышла в полуфинал Wimbledon.

Напомним, в мае Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam.

Ранее  из-за травмы Свитолина проиграла в полуфинале Индиан-Уэллса канадке.

Тем временем, Свитолина победила Марию Саккари и вышла в 1/8 финала Уимблдона.

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