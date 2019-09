Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open

Об этом говорится в сообщении US Open в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

Согласно ему, игра продлилась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Теперь Свитолина сразится в полуфинале. Призовой фонд турнира US Open составляет 50,4 млн долларов.

