Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open

В полуфинале завершающего сезон турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open) украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Джоанну Конту в четвертьфинале и вышла в полуфинал.\r\nОб этом говорится в сообщении US Open в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, игра продлилась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.\r\nТеперь Свитолина сразится в полуфинале. Призовой фонд турнира US Open составляет 50,4 млн долларов.\r\n\r\nHistory made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com\/kfV6sAQDZC\r\n— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open. Ранее Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.\r\nТакже Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона и победила Марию Саккари, выйдя таким образом в 1\/8 финала Уимблдона.