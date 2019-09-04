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04 сентября 2019, среда, 10:07 47
Спорт 2019-09-04T10:20:23+03:00
Українські Новини
Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open

Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира US Open

Элина Свитолина. Фото: olympicua/Facebook
Элина Свитолина. Фото: olympicua/Facebook

В полуфинале завершающего сезон турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open) украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Джоанну Конту в четвертьфинале и вышла в полуфинал.

Об этом говорится в сообщении US Open в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

Согласно ему, игра продлилась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Теперь Свитолина сразится в полуфинале. Призовой фонд турнира US Open составляет 50,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open. Ранее Свитолина победила девятикратную чемпионку Grand Slam Винус Уильямс.

Также Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона и победила Марию Саккари, выйдя таким образом в 1/8 финала Уимблдона.

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