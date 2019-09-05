У Росії заявили, що Цемаха включили в список на обмін

Свідок у кримінальній справі про катастрофу малазійського "Боїнга" в небі над Донбасом Володимир Цемах знаходиться в списках на обмін між Росією і Україною. Про це повідомило російському "Інтерфаксу" інформоване джерело.

"Цемах, відпущений на свободу за рішенням суду у Києві, включений в обмінні списки", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше, 30 серпня засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українських політв'язнів.

Апеляційний суд звільнив з-під варти "екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха.

Як повідомляли Українські Новини, Нідерланди мають намір допитати фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.

Також в кінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Суд у Києві заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до президента України Володимиру Зеленському з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.